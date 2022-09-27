Как дети малые: вражда на съемочной площадке «Шерлока Холмса» вас удивит

Легендарный советский цикл фильмов о Шерлоке Холмсе снимали семь лет — с 1979 по 1986 годы. Талант Василия Ливанова, сыгравшего сыщика, оценила сама английская королева.

Но в середине 80-х за кадром культового фильма разгорелся конфликт между исполнителем главной роли и режиссером Игорем Масленниковым. Актеров и создателей картины планировали представить к государственной премии СССР. Но власти решили оставить актеров «не у дел» и наградить одного режиссера.

Ливанов считал, что Масленников знал об этом заранее, но намеренно умолчал. «В самой конкретной форме я высказал Масленникову, как называется его поступок. О-ох, даже не буду говорить в газете. Это нецензурное слово», — рассказал в интервью знаменитый актер в многочисленных интервью.