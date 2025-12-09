Меню
Как дети малые: Спилберг не снимет Аффлека в своих фильмах ни за какие деньги – причина очень смешная (и немного кринжовая)

9 декабря 2025 14:15
Режиссер оказался человеком злопамятным.

В Голливуде хватает историй о несостоявшихся коллаборациях, но случай Стивена Спилберга и Бена Аффлека выделяется особой… курьезностью. Оказывается, за отсутствием совместных проектов стоит не творческий конфликт и не разногласия по гонорарам — а детская шалость двадцатилетней давности.

Все всплыло благодаря Майку Биндеру, который в середине нулевых собирался снимать драмеди «Прожигателя жизни» и уже видел Аффлека в главной роли. Проект стоял в DreamWorks, и Биндер честно пошел за одобрением к студийному боссу. И вот тут закрутилось.

Спилберг выслушал идею, кивнул… а потом вспомнил девяностые. Тогда молодой Аффлек встречался с Гвинет Пэлтроу, отдыхал вместе со всей компанией в Испании и, по словам Биндера, попал в нелепую семейную перепалку у бассейна.

Сын Спилберга сначала столкнул актера в воду, а тот, вылезая мокрый и злой, схватил мальчишку и отправил обратно. Ничего криминального, но ребенок разревелся – и, судя по всему, осадочек у режиссера остался внушительный.

Когда Биндер услышал отказ, он ожидал разговоров о рейтингах, сборках и таблоидах (в ту пору «Беннифер» был в самом разгаре, а за Аффлеком тянулась череда неудачных премьер). Вместо этого прозвучало простое и крайне человеческое: режиссеру неприятно работать с человеком, с которым связано такое воспоминание.

Биндер попытался переубедить режиссера — и на мгновение Спилберг сдался, разрешив взять Аффлека. Но уже на следующее утро студия DreamWorks отказалась от проекта. Совпадение? Не думаем!

Фильм в итоге сняли как независимый, и Аффлек сыграл главную роль, но без участия Спилберга.

С тех пор пути двух титанов так и не пересеклись. И, возможно, одно давнее купание в испанском бассейне сыграло куда большую роль, чем все таблоиды нулевых вместе взятые.

Ранее мы писали: «Самый изобретательный»: Стивен Кинг восхищается Спилбергом за создание этого боевика — легендарные «Челюсти» лишь его тень

Фото: Legion-Media, Кадр из фильма «Прожигатели жизни» (2006)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
