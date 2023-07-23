Как дедушка с внучкой: бывший Арнтгольц нашел себе копию актрисы помоложе (фото)
Многие осуждают выбор актера.
Татьяна Арнтгольц 10 лет назад поставила точку в отношениях с мужем Иваном Жидковым. Актриса уже счастлива в новом браке, а вот ее экс-супруг лишь недавно наладил личную жизнь. И выбрал себе в возлюбленные точную копию бывшей жены.
Жидков встречается с девушкой по имени Мария. Избранница моложе его на целых 17 лет. При этом она как две капли воды похожа на Арнтгольц — такая же миловидная блондинка с правильными чертами лица.
В соцсетях Иван публикует совместные снимки с новой возлюбленной, но фанаты вовсю критикуют его выбор. Одним не нравится возраст Марии, другие сомневаются в искренности ее чувств.
«Ой, Ваня, ты на ее фоне выглядишь пенсионером», «Завел себе старшую дочку», «Я под впечатлением из-за того, что Маша называет вас дедом. Любящая девушка не будет так говорить», «Не верю я в ее любовь», — пишут фолловеры.