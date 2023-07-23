Как дедушка с внучкой: бывший Арнтгольц нашел себе копию актрисы помоложе (фото)

Татьяна Арнтгольц 10 лет назад поставила точку в отношениях с мужем Иваном Жидковым. Актриса уже счастлива в новом браке, а вот ее экс-супруг лишь недавно наладил личную жизнь. И выбрал себе в возлюбленные точную копию бывшей жены.

Жидков встречается с девушкой по имени Мария. Избранница моложе его на целых 17 лет. При этом она как две капли воды похожа на Арнтгольц — такая же миловидная блондинка с правильными чертами лица.

В соцсетях Иван публикует совместные снимки с новой возлюбленной, но фанаты вовсю критикуют его выбор. Одним не нравится возраст Марии, другие сомневаются в искренности ее чувств.