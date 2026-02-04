Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Как "Чужие", но криповей: в этом сериале Netflix всего 6 серий – но все оценили его на 10 из 10

Как "Чужие", но криповей: в этом сериале Netflix всего 6 серий – но все оценили его на 10 из 10

4 февраля 2026 18:48
Как "Чужие", но криповей: в этом сериале Netflix всего 6 серий – но все оценили его на 10 из 10

Шесть эпизодов по 45–60 минут — идеальный формат, чтобы не отрываться до финальных титров.

Паразиты, захватывающие человеческие тела. Жуткие щупальца, прорывающиеся из плоти. Героиня, застрявшая где-то между человеком и монстром. Если вам не хватает атмосферы «Чужих», но хочется чего-то свежего — возможно, вы пропустили корейский мини-сериал, который зрители Netflix проглотили за один вечер.

«Только что посмотрел за день — обожаю!», «Я на третьей серии — однозначно стоит того, чтобы залипнуть», «Только что закончил. Обязательно к просмотру», «10 из 10» — такими отзывами пестрели соцсети после премьеры «Паразита: Серый» в 2024 году.

Действие начинается спустя несколько месяцев после того, как с неба начинают падать загадочные споры. Паразиты проникают в человеческий мозг и полностью подчиняют тело, превращая носителей в хищников с убийственными способностями — включая бритвенно-острые щупальца. Но с продавщицей Чон Су-ин что-то пошло не так: заразившись, она сохранила контроль над собственным разумом. Пока власти скрывают масштаб угрозы, создаётся спецподразделение «Серый» — и странная способность Су-ин делает её ключом к борьбе с вторжением.

Сериал основан на культовой манге «Кисэйдзю» Хитоси Иваки. Режиссёр — Ён Сан-хо, автор «Поезда в Пусан».

Как отметил один из зрителей: «Захватывающе, по-настоящему страшно, отличная актёрская игра и потрясающая работа со звуком».

Финал первого сезона спровоцировал волну требований о продолжении. «Мне нужен второй сезон "Паразита: Серый" ПРЯМО СЕЙЧАС!!!» — типичная реакция после просмотра.

Фото: Legion-Media
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами» Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами» Читать дальше 22 февраля 2026
«Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5» «Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5» Читать дальше 22 февраля 2026
В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит Читать дальше 22 февраля 2026
Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад Читать дальше 22 февраля 2026
Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь Читать дальше 22 февраля 2026
Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9) Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9) Читать дальше 22 февраля 2026
Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс? Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс? Читать дальше 22 февраля 2026
«Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы «Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы Читать дальше 22 февраля 2026
«Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных «Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных Читать дальше 22 февраля 2026
Уделал «Простоквашино» с «Тремя богатырями»: всего один зарубежный мульт вошел в топ-5 самых популярных в России Уделал «Простоквашино» с «Тремя богатырями»: всего один зарубежный мульт вошел в топ-5 самых популярных в России Читать дальше 22 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше