Как "Чужие", но криповей: в этом сериале Netflix всего 6 серий – но все оценили его на 10 из 10

Шесть эпизодов по 45–60 минут — идеальный формат, чтобы не отрываться до финальных титров.

Паразиты, захватывающие человеческие тела. Жуткие щупальца, прорывающиеся из плоти. Героиня, застрявшая где-то между человеком и монстром. Если вам не хватает атмосферы «Чужих», но хочется чего-то свежего — возможно, вы пропустили корейский мини-сериал, который зрители Netflix проглотили за один вечер.

«Только что посмотрел за день — обожаю!», «Я на третьей серии — однозначно стоит того, чтобы залипнуть», «Только что закончил. Обязательно к просмотру», «10 из 10» — такими отзывами пестрели соцсети после премьеры «Паразита: Серый» в 2024 году.

Действие начинается спустя несколько месяцев после того, как с неба начинают падать загадочные споры. Паразиты проникают в человеческий мозг и полностью подчиняют тело, превращая носителей в хищников с убийственными способностями — включая бритвенно-острые щупальца. Но с продавщицей Чон Су-ин что-то пошло не так: заразившись, она сохранила контроль над собственным разумом. Пока власти скрывают масштаб угрозы, создаётся спецподразделение «Серый» — и странная способность Су-ин делает её ключом к борьбе с вторжением.

Сериал основан на культовой манге «Кисэйдзю» Хитоси Иваки. Режиссёр — Ён Сан-хо, автор «Поезда в Пусан».

Как отметил один из зрителей: «Захватывающе, по-настоящему страшно, отличная актёрская игра и потрясающая работа со звуком».

Финал первого сезона спровоцировал волну требований о продолжении. «Мне нужен второй сезон "Паразита: Серый" ПРЯМО СЕЙЧАС!!!» — типичная реакция после просмотра.