Как черт из табакерки: люди оторопели, увидев новое лицо Распутиной

Маше Распутиной скоро исполнится 60 лет, но стареть женщина не собирается. Изо всех сил она цепляется за иллюзию молодости, которую создает при помощи пластических хирургов. На новом видео, которое звезда выложила в соцсетях, она в очередной раз преобразилась. Вот только поклонники оказались от новой внешности звезды не в восторге.

Чего было больше в кадре, пластики или фильтров, не определит даже специалист. Распутина предстала перед подписчиками с растрепанными волосами, неестественно белой кожей и широкой улыбкой, которую подчеркивала яркая помада. Морщины на лице певицы действительно незаметны, но моложе она от этого не кажется.

Пользователи в один голос заявляют, что Маша все больше их пугает.

«Смотреть страшно, что с лицом?» — заявляют подписчики артистки.

Лицо Распутной на самом деле изменилось. Оно и раньше выглядело изрядно растянутым от пластики и омолаживающих уколов, а теперь стало совсем уж неестественным и жутковатым. Кажется, что артистка надела на себя улыбающуюся маску.