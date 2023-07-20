«Как челядь»: материнство кардинально изменило дочь Сябитовой (фото)

В прошлом году Ксения Сябитова сделала свою знаменитую маму бабушкой. Звездная наследница родила дочь Мирославу. И с тех пор жизнь молодой женщины кардинально изменилась.

В интервью Роза Сябитова говорила, что во всем помогает новоиспеченной мамочке. Но, судя по всему, этой помощи Ксении оказалось недостаточно. Материнство не приносит ей удовольствия, зато проблем и хлопот хоть отбавляй.

Ксения пожаловалась на то, что растить маленького ребенка — это огромный труд. Сябитова была не готова к тому, что сон по ночам станет для нее невиданной роскошью, а стирка и уборка превратятся в ежедневный ритуал. К тому же дочь главной телесвахи страны не успевает следить за собой и уже смирилась с тем, что совсем запустила себя.