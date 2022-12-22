Как Чебурашка появился в СССР: до такой «дикой» версии не каждый додумается

Милого и бесхитростного зверька по имени Чебурашка придумал писатель Эдуард Успенский. Впервые персонаж появился в произведении «Крокодил Гена и его друзья». А популярность герой обрел после выхода мультфильма в конце 1960-х.

Успех анимации среди детей и даже взрослых был такой огромный, что зрители тут же начали строить версии появления странного зверька. На волне развития космической отрасли всерьез обсуждалось даже инопланетное происхождение Чебурашки. Якобы в земной науке подобных животных никогда не существовало, а из своего прошлого он помнит только тропики, что не помешало ему в СССР быстро пройти акклиматизацию и спокойно говорить по-русски.

Существует и биологическая версия рождения Чебурашки. Его вид мог произойти из причудливого смешения медведя, зайца и филина. Мол, водились такие зверьки только в тропиках, где за ними наблюдали ученые. Но один из них случайно оказался в ящике с апельсинами, в котором и прибыл в СССР.