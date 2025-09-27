Как часто вы думаете о Римской империи? Почему сериал «Рим» и близко не передает, насколько развита была держава Цезаря

Начнем с того, что люди уже умели проводить сложные операции и все еще поклонялись Юпитеру и Нептуну.

«Рим» — сериал, где кровь и вино текут рекой, — показал нам многое и заинтересовал тысячи людей прочесть исторические трактаты, но настоящая империя была ещё более безумной, чем показали HBO. Мы привыкли думать: античность — это гладиаторы, форумы и тоги. Но если присмотреться, то римляне изобрели половину того, что мы считаем современным.

Рим — великий и могучий застройщик

В беседе с «Киноафишей» Наталья, автор канала «История. Интересно!» рассказала подробнее об удивительной жизни древней державы.

Например, многоэтажки. Да, «римские хрущёвки» — инсулы. Эти дома доходили до 10 этажей (!), с квартирами по 200 метров внизу и конурками без окон наверху. Чем выше этаж — тем беднее жильцы. Тепло доставалось только первым уровням, остальные грелись жаровнями.

Из-за этого инсулы горели и рушились так часто, что уже в I веке нашей эры император ввёл лимит: не выше 6 этажей. Доходные дома, коммуналки и даже слово «дом» в русском — привет из Рима.

Законодатели моды

А ещё: римляне обожали блондинок. Чтобы достичь светлых волос, женщины мазали шевелюры козьим молоком с золой, сушили под солнцем.

«Особо обеспеченные даже посыпали голову золотом, чтобы добиться блондинистых прядей». И выглядеть словно богини, разумеется.

Влияние на современную Россию

Не забудем и про имена. У римских девочек не было своих — они наследовали фамилию рода. Если в семье Петровых родились три дочери, они стали бы «Петровна первая», «Петровна вторая» и «Петровна третья». А русская «Матрёшкаа» происходит от латинского matrona — мать семейства.

Ну и да, всё это — при том, что в те же времена они верили в Зевса и молились богам, но одновременно строили канализацию (клоаки) и водопроводы-акведуки. А еще делали хирургические операции вроде трепанации. Это как раз и показали в сериале «Рим».

Проект был шокирующим в своей натуралистичности, но реальный Рим шокирует ещё сильнее. Тут тебе и «бордели у дома», и первые ЖК, и блондинки с золотом в прядах, и строгие лимиты на застройку. А за всем этим — нация, которая одновременно выстраивала самую могучую империю и потерпела сокрушительный крах.

Этот проект — «батя» «Игры престолов»: сериалу о Римской империи уже 20 лет, но оторваться невозможно до самого финала.