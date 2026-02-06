Как «цензурили» пошлые сцены в кино 100 лет назад: ломали 4-ю стену до того, как это стало «Дэдпулом» (видео)

В 1920-е кино было куда смелее, чем кажется. Задолго до введения строгого «Кодекса Хейса», регламентировавшего мораль в кино, режиссеры уже вовсю играли с границами допустимого. И делали это с изящным юмором.

Яркий пример – короткометражка Бастера Китона «Одна неделя» (1920).

В одной из сцен героиня Сибил Сили, принимая ванну, роняет мыло. По логике жанра зритель ожидает, что она потянется за ним, и на экране может мелькнуть нечто «неприличное» (ну или хотя бы купальник), но вместо этого кадр вдруг заслоняет… чья-то ладонь.

Таким образом, Китон не только избежал проблем с цензорами, но и гениально сломал четвертую стену – за 100 лет до того, как это стало фирменным приемом какого-нибудь «Дэдпула».

Это был остроумный диалог со зрителем, дескать, «мы оба понимаем, что тут у нас голая красотка, но мы же с тобой приличные люди!».

Китон превратил цензуру в часть шутки, в элемент своего уникального абсурдистского стиля, который, спустя десятки лет, «подсмотрели» современные киноделы.

А потому, даже в эпоху, когда кино считалось «немым», оно громко и иронично говорило о свободе творчества, цензуре и том, как обойти правила, формально не нарушая их.