Как цензура пропустила? Выходка Жоржа Милославского развеселит каждого

Культовый жулик Жорж Милославский из комедии «Иван Васильевич меняет профессию» считается одним их самых хитрейших киногероев. Однако и на вора такого класса бывает проруха.

Мало кто заметил, что Милославский допустил глупую оплошность при ограблении квартиры Шпака. В одной сцене отчетливо видно, что Жорж переоделся с элегантную хозяйскую одежду, а свои вещи так и оставил висеть на стуле, захватив лишь куртку. Для опытного профессионала это недопустимый промах, ведь как можно оставить свои штаны и рубашку прямо на месте преступления. Выглядит такая картина смешно и нелепо.

Это упущение Милославского просмотрел и сам режиссер, и суровая советская цензура. Лишь спустя годы дотошные зрители обратили внимание на досадную оплошность жулика.

С легендарным героем Леонида Куравлева связан еще один киноляп. Когда Жорж призывает граждан хранить купюры в сберегательной кассе, в одном из кадров четко видно, что он держит не деньги, а облигации.