Как цензура пропустила? Тайный посыл «Винни Пуха» повергнет в шок

Картина далеко не так безобидна, как кажется на первый взгляд.

Советский зритель познакомился с Винни Пухом в самом конце 60-х, когда Федор Хитрук представил первую серию своего знаменитого мультфильма. Публика осталась в восторге от занимательной истории, однако со временем внимательные зрители обнаружили неожиданные черты характера у главного героя.

Как оказалось, Винни Пух олицетворяет все чуждое советскому человеку. Медведь старается жить за чужой счет, отличается хитростью и алчностью. И ради собственного удовлетворения он готов пожертвовать счастьем близких.

Однако советская цензура, как пишет портал Wday, посчитала детский мультфильм безобидным и совершенно не опасным для зрителей. Эксперты не внесли каких-либо заметных правок в сюжет и образы героев, из-за чего поклонники шоу долгие годы удивлялись, как настолько противоречивый персонаж оказался на экранах.