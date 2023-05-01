Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Как цензура пропустила? Пикантную деталь в мультфильмах СССР заметят лишь взрослые

Как цензура пропустила? Пикантную деталь в мультфильмах СССР заметят лишь взрослые

1 мая 2023 15:20
Как цензура пропустила? Пикантную деталь в мультфильмах СССР заметят лишь взрослые

Художникам удавалось обойти суровые правила.

Цензура в СССР ужа давно стала символом непримиримой борьбы за нравственность. Казалось, нет ничего более целомудренного, чем кино и мультипликация советской эпохи. Однако если чуть-чуть присмотреться к героиням сказок, то можно увидеть некоторые занятные детали.

Сегодня взрослая аудитория обращает внимание на выдающиеся бюсты героинь и поражается роскошным формам. Некоторые зрители обеспокоены этой откровенностью и даже запрещают своим детям смотреть советскую классику.

Как цензура пропустила? Пикантную деталь в мультфильмах СССР заметят лишь взрослые

Удивительно, что цензура словно закрывала глаза на подобное. Впрочем, довольно часто режиссерам-мультипликаторам удавалось показать женскую грудь, прибегая к сюжетным уловкам. Например, изображая первых на свете людей или показывая героиню с отрицательной стороны.

Россияне даже выбрали самый эффектный бюст в советской мультипликации. Лидером стала мама Дяди Федора, второе место за Женщиной — героиней мультика «Дарю тебе звезду». Тройку замкнула восточная красавица Алтыншаш из «Двух богатырей».

Фото: Кадр из мультфильма «Трое из Простоквашино», 1978-1984, «Два богатыря», 1989, «В синем море, в белой пене», 1984
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
4 комментария
Related video