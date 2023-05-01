Как цензура пропустила? Пикантную деталь в мультфильмах СССР заметят лишь взрослые

Цензура в СССР ужа давно стала символом непримиримой борьбы за нравственность. Казалось, нет ничего более целомудренного, чем кино и мультипликация советской эпохи. Однако если чуть-чуть присмотреться к героиням сказок, то можно увидеть некоторые занятные детали.

Сегодня взрослая аудитория обращает внимание на выдающиеся бюсты героинь и поражается роскошным формам. Некоторые зрители обеспокоены этой откровенностью и даже запрещают своим детям смотреть советскую классику.

Удивительно, что цензура словно закрывала глаза на подобное. Впрочем, довольно часто режиссерам-мультипликаторам удавалось показать женскую грудь, прибегая к сюжетным уловкам. Например, изображая первых на свете людей или показывая героиню с отрицательной стороны.

Россияне даже выбрали самый эффектный бюст в советской мультипликации. Лидером стала мама Дяди Федора, второе место за Женщиной — героиней мультика «Дарю тебе звезду». Тройку замкнула восточная красавица Алтыншаш из «Двух богатырей».