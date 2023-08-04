Как быстро растут чужие дети: на Лизу Галкину невозможно смотреть без умиления

Эта малышка с каждым годом все краше.

Младшая дочь Аллы Пугачевой с самого рождения находится под пристальным вниманием публики. И дело не только в том, что на девочку падает тень славы ее звездной матери: сама Лиза просто удивительная красавица.

Еще малышкой она была похожа на фарфоровую куколку: светлые кудри, большие глаза, идеальная кожа. Казалось, таких очаровательных малышей в реальности просто не существует.

С каждым годом Лиза Галкина хорошеет. Из очаровательной пухлощекой малышки она превратилась в красивую девочку. Этой осенью дочери Примадонны исполняется 10 лет. В социальных сетях появились два видео, снятые в одном и том же месте.

На первом двухлетняя Лиза спускается по лестнице и поет песенку, на втором — уже девятилетняя девочка идет по тем же ступенькам. Но, когда папа просит ее спеть, теряется и начинает смеяться.

Подписчики дружно восторгаются красотой Лизы.