Как быстро растут чужие дети: на Лизу Галкину невозможно смотреть без умиления
Эта малышка с каждым годом все краше.
Младшая дочь Аллы Пугачевой с самого рождения находится под пристальным вниманием публики. И дело не только в том, что на девочку падает тень славы ее звездной матери: сама Лиза просто удивительная красавица.
Еще малышкой она была похожа на фарфоровую куколку: светлые кудри, большие глаза, идеальная кожа. Казалось, таких очаровательных малышей в реальности просто не существует.
С каждым годом Лиза Галкина хорошеет. Из очаровательной пухлощекой малышки она превратилась в красивую девочку. Этой осенью дочери Примадонны исполняется 10 лет. В социальных сетях появились два видео, снятые в одном и том же месте.
На первом двухлетняя Лиза спускается по лестнице и поет песенку, на втором — уже девятилетняя девочка идет по тем же ступенькам. Но, когда папа просит ее спеть, теряется и начинает смеяться.
Подписчики дружно восторгаются красотой Лизы.
«Голливуд по ней плачет», — заявляют в комментариях.