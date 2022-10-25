Как быстро понять, что фильм плохой? Режиссер раскрыл простой прием

Каждый год в России снимаются десятки самых разных фильмов, и, естественно, далеко не все из них будут хорошего качества. Как же отличить хороший фильм от плохого? Для разгадки этой тайны один из признанных советских режиссеров поделился простым, но безотказным приемом.

По его словам, верный признак плохой и некачественной картины — это ляпы, связанные с показываемыми на экране телефонными звонками. Сюда можно отнести и то, что в кино зачастую ищут героев, даже не используя мобильные телефоны, хотя они сейчас есть у каждого. К тому же телефонные диалоги снимаются так, как будто говорит в них только тот, кому поступил звонок.

Режиссер отметил, что и сами разговоры по телефону строятся сценаристами с использованием таких фраз и выражений, которые в обычной жизни почти никто не употребляет. Это тоже одно из доказательств картины низкого качества. Наконец, во многих фильмах зачастую используют кнопочный телефон, несмотря на обилие смартфонов.