Как быстро летит время: Катрине Пауле Диринга из детского «Голоса» 18 лет (видео)

В первом сезоне проекта «Голос. Дети» сердца зрителей растопила малышка Катрина Паула Диринга. Восьмилетняя девочка из Латвии выступила на слепых прослушиваниях с композицией «Снег», но никто из членов жюри не повернулся к юной певице. Маленькая артистка не смогла сдержать разочарования и расплакалась на сцене.

Удача улыбнулась ей на втором сезоне шоу. Катрина выступила с той же песней, и ее сразу узнал Дима Билан — у маленькой латышки был характерный акцент. На этот раз девочка попала в проект, хотя не все зрители это одобрили. Многие посчитали, что правило слепых прослушиваний было нарушено.

Сегодня Катрине уже исполнилось 18 лет. Она ведет собственный канал, на котором выкладывает записи песен. Девушка планирует продолжить заниматься музыкой. Трогательная малышка сильно повзрослела и почувствовала на себе все «прелести» подросткового возраста. На видео можно заметить, что певица страдает от акне.