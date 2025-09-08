«Как бычок на веревочке»: зачем Раисе из «Любовь и голуби» был нужен Кузякин, и почему Надя его простила — объясняет психолог

В современных реалиях историю семьи воспринимаешь совсем иначе. Но не все так однозначно.

Раиса Захаровна из фильма «Любовь и голуби» — персонаж, на первый взгляд, самодостаточный и даже властный. У нее есть хорошая работа, она уверена в себе, материально независима и, казалось бы, не должна испытывать недостатка в мужском внимании.

Возникает резонный вопрос: зачем такой женщине понадобился простоватый и, что главное, женатый Василий Кузякин? Кажется, что он — полная ей противоположность, не стоящий такой ожесточенной борьбы.

История же Нади, жены Василия, и вовсе кажется современному зрителю дикой и архаичной. Муж, не раздумывая, бросает семью с тремя детьми ради другой женщины, переживает короткий роман, а потом так же легко возвращается.

И его принимают! Без долгих разборок, скандалов или хотя бы курса семейной терапии. В современном мире такой поступок выглядит как полное неуважение женщины к себе самой. Но так ли все однозначно?

Чтобы разобраться в мотивах героинь и понять, насколько их поступки типичны и объяснимы, мы пообщались с семейным психологом Натальей Панфиловой.

Почему Раиса Захаровна не могла отступить

Со стороны кажется, что Раиса Захаровна боролась именно за Василия. Но если копнуть глубже, возможно, она боролась за свою идею, свой план по обустройству личной жизни.

Она увидела в Кузякине подходящий «материал», который можно было бы «слепить» под себя, и вложила в этот проект силы и эмоции.

«Здесь мы видим классическую ситуацию, когда желание изменить личную жизнь сталкивается с дефицитом вариантов. Раиса Захаровна, будучи женщиной зрелой и практичной, действовала по принципу "лучше синица в руках".

Она не столько влюбилась в Кузякина, сколько увидела в нём мужчину, которого можно было бы адаптировать под свои нужды. Это то самое "слепила из того, что было".

Так что её упорство — это не столько страсть, сколько нежелание отпускать уже вложенные силы и время», — объяснила специалист.

Эксперт отмечает, что именно эти «инвестиции» — душевные силы, время, надежды — и заставили Раису Захаровну так яростно сражаться. Ведь жалко отказываться от почти готового жениха.

Поэтому, чтобы «дожать» ситуацию, в ход пошло давление и борьба с законной женой. Но, к сожалению для Раисы, проект так и не «выстрелил».

Простить и принять: проявление слабости или силы?

Решение Нади принять скитавшегося Василия обратно сегодня многие назовут проявлением слабости. Но психологи советуют не судить так категорично.

В каждом подобном случае решение глубоко индивидуально и зависит от внутренних установок и целей самой женщины.

«Даже очень успешные, уверенные в себе дамы многое могут простить своим мужьям. Поэтому все зависит от того, чего в итоге хочет каждая конкретная женщина.

Если цель — удержать мужчину, она будет за него бороться всеми способами. Так что тут дело совсем не в том, что партнер сделал, а в том, что для женщины приемлемо, а что — нет.

А люди ведь очень разные. Одни не забывают даже какую-то мелочь, а другие прощают совершенно некрасивые вещи», — говорит психолог.

Важно понимать, что такое решение — это не публичный повод для гордости, а глубоко личный, часто очень сложный выбор, о котором не кричат на каждом углу.

Что на самом деле вернуло Василия домой

Ключ к пониманию финала фильма лежит не в силе любви, а в силе привычки и общности двух жизней. Василий и Надя — это не просто муж и жена, это давно сформировавшаяся семья с детьми, общим бытом, голубями и историей.

«Кузякины очень давно вместе, их много чего объединяет. Василий же не только вернулся к Наде, он вернулся к тому, к чему он привык.

Просто в их случае получилось так, что мужчина оказался ведомый, как бычок на веревочке — женщина его схватила, а он и пошел.

А потом спохватился и решил, что ему не надо туда, куда его ведут. И вернулся обратно», — анализирует Наталья Панфилова.

Вывод: личный выбор, а не всеобщий пример

Конечно, у каждого зрителя на историю Кузякиных будет свой взгляд. Кто-то увидит в поступке Нади ту самую женскую мудрость, а кому-то её решение покажется опасным прецедентом, который может дать мужу карт-бланш на новые похождения.

Но... именно в этой двойственности и заключается главная правда фильма. «Любовь и голуби» — не учебник по правильным отношениям, а история о конкретных людях с их уникальным укладом, привычками и личными договорённостями.

Фильм не даёт однозначных ответов, а предлагает зрителю задуматься: где для него самого проходят границы между мудростью и слабостью, между любовью и привычкой, между принципами и желанием сохранить свой, такой знакомый и родной мир.

