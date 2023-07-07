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Как бы выглядела Муравьева, если бы «Карнавал» снимали сейчас? Только взгляните на эти губы

7 июля 2023 14:15
Как бы выглядела Муравьева, если бы «Карнавал» снимали сейчас? Только взгляните на эти губы

Индивидуальность полностью потеряна.

Советский кинематограф был богат и разнообразен. Особенно ярко это стало заметно в наши дни. Актрисы того времени старались отличаться друг от друга и подчеркивали свои уникальные особенности внешности. Современные звезды больших экранов пытаются точно вписаться в установленные стандарты красоты, что порой выглядит довольно скучно.

Но если бы советские артистки снимались сегодня, им также бы пришлось провести несколько манипуляций со своей внешностью. К примеру, любимая всеми Ирина Муравьева, скорее всего, изменила бы прическу и вместо рыжих волос, собранных в два хвостика, носила удлиненное каре с челкой.

Следуя новомодным трендам, актриса также бы увеличила губы, а глаза подчеркивала гораздо ярче. И в «Карнавале» вместо очаровательной милой девушки играла бы симпатичная блондинка, утратившая естественную красоту.

Как бы выглядела Муравьева, если бы «Карнавал» снимали сейчас? Только взгляните на эти губы

«Оригинал лучше! То, что получилось — ужас!», «Потеряна индивидуальность и изюминка», «Перемены ее не украсили», — отметили пользователи Сети.

Фото: Кадры из фильма «Карнавал» (1981)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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