Как бы выглядела каноничная Констанция в «Трех мушкетерах»: ее утвердили еще до Алферовой

«Д’Артаньян и три мушкетера» и по сей день является одним из самых любимых приключенческих фильмов россиян. Погони, эффектные драки на шпагах и глубокие диалоги Александра Дюма были безусловными достоинствами картины. Особый шарм киноленте придавали женские образы.

Нежную и утонченную Констанцию сыграла красавица Ирина Алферова, однако на роль претендовали и другие яркие советские артистки. Сыграть возлюбленную д’Артаньяна мечтали Наталья Варлей и Евгения Симонова. Последняя запала в душу режиссеру фильма Георгию Юнгвальд-Хилькевичу.

Постановщик увидел в актрисе легкость и очарование, свойственные героине, однако в Госкино считали по-другому. Чиновники настаивали, что лучше Алферовой не справится никто. Юнгвальд-Хилькевич нехотя подчинился воле начальства и позже неоднократно жаловался, как ему было тяжело работать с навязанной сверху артисткой.