Как бы выглядела губастая версия Вертинской из «Человека-амфибии»? Смех, да и только

Анастасия Вертинская покорила публику ролью Гуттиэре в картине «Человек-амфибия». Поклонники сначала из СССР, а после и со всего мира осыпали артистку комплиментами, отмечая ее неземную красоту и очарование. Однако сегодня знаменитость вряд ли смогла бы настолько сильно впечатлить публику.

Так, поклонники фильма решили представить внешность Вертинской, если бы та решила соответствовать современным трендам. По их мнению, артистка была бы поклонницей макияжа. Она бы подчеркивала глаза тушью и длинными стрелками. И непременно увеличила губы, акцентировав на них внимание алой помадой.

Подобное преображение не оставило фанатов ленты равнодушными. По их мнению, современная Гуттиэре ничем не отличается от сотен моделей в социальных сетях. Из-за новой внешности в ней теряется очарование и индивидуальность, а сам образ мгновенно забывается.