Как бы выглядела губастая версия Констанции из «Трех мушкетеров»? Смех да и только

Музыкальный фильм «Д’Артаньян и три мушкетера» увидел свет в конце 70-х. Зрители были в восторге от игры главных артистов и от эффектных номеров, но больше всего комплиментов получила Ирина Алферова в роли роковой Констанции. При этом картина Георгия Юнгвальд-Хилькевича не теряет актуальности до сих пор, а ее поклонники продолжают осыпать комплиментами талантливую артистку.

Так, пользователи Сети решили предположить, как бы выглядела Констанция, если бы лента выходила совсем недавно. С помощью нейросетей они изменили внешность Алферовой. И современная Констанция увеличила бы свои губы и злоупотребляла макияжем.

Фанаты фильма не остались в восторге от преображения любимой героини. По их мнению, Алферова потеряла индивидуальность и выглядит как десятки других современных артисток.