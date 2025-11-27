Как бы выглядел «Гарри Поттер», если бы его сняли в СССР: чтобы узнать, не нужен ИИ – 10 актеров тех лет идеально подходят на роли (фото)

Мы все выросли на фильмах о Гарри Поттере, и теперь сложно представить, что любимое трио, Дамблдора, Снейпа и прочих мог бы играть кто-то другой. Но времена меняются, и сейчас весь мир с нетерпением ждет новый сериал от HBO, что доказывает: знаменитую сагу можно пересказывать снова и снова, каждый раз по-новому.

А что, если бы её решили снять не в Голливуде, а в СССР? Советское кино славилось своей глубиной, особой атмосферой и неповторимыми актёрами. Здесь не было бы ярких компьютерных эффектов – всё волшебство создавалось бы за счёт операторской работы, игры света и, главное, человеческих эмоций.

Представьте себе Хогвартс не как замок из сказки, а как нечто монументальное, похожее на дворец пионеров. В такой версии магия стала бы более земной, но от этого не менее завораживающей.

Самое интересное – это, конечно, подбор актёров. В советском кино как раз было много сильных типажей, которые идеально легли бы на эти роли. Так что никакие проделки ИИ даже не понадобятся.

Давайте заглянем в эту удивительную альтернативную реальность и посмотрим, как могли бы выглядеть главные герои, если бы съёмки проходили на советской киностудии.

Ранее мы писали: Резня, но не по книге: для «Оно 2» изначально готовили совершенно другой финал – Стивен Кинг после такого фильм возненавидел бы