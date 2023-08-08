Как бы сейчас выглядели Мымра и Новосельцев? Не пара, а загляденье
Энтузиасты продолжают экспериментировать над культовым фильмом.
Лирическая комедия Эльдара Рязанова «Служебный роман» была представлена зрителям в 1977 году. С того времени популярность фильма не снижается, и новые поколения зрителей находят для себя что-то новое в любимых героях.
Так, поклонник картины решил представить, как бы выглядели герои в одежде модного бренда Balenciaga. С помощью нейросети ему удалось изменить облик персонажей и полностью их переодеть.
Так, Людмила Калугина в исполнении Алисы Фрейндлих примерила бы коричневый жакет и темные очки в пластиковой оправе. Прическа при этом осталась бы неизменной.
Анатолий Новосельцев, сыгранный Андреем Мягковым, предстал бы в кадре в черной рубашке с массивным галстуком. Поверх костюма он бы надел серый плащ, добавляющий герою уверенности в себе.
Поклонники фильма остались в восторге от преображения героев. По их мнению, Новосельцев и Калугина стали выглядеть значительно интереснее, а новые наряды раскрывают героев с совершенно другой стороны.