Как будто вырезали из мрамора: вас поразит красота молодого Ланового (фото)

В январе Василию Лановому могло бы исполниться 89 лет. Капитан Грей из «Алых парусов», Иван Варавва из «Офицеров» и Алексей Вронский из «Анны Карениной» — на счету знаменитого артиста почти 80 ролей только в кино. Ребенком переживший ужасы оккупации, он на всю жизнь рисковал остаться заикой. Помог московский доктор, который посоветовал мальчику побольше петь.

Исправив речевой дефект, будущая кинозвезда поступила на факультет журналистики МГУ. Через полгода судьба вывела его на правильную траекторию — в «Щуку».

20-летний Лановой дебютировал в фильме «Аттестат зрелости». На экране он воплотил образ хамоватого и эгоистичного старшеклассника Валентина Лисовского. Друзья довольно успешно пытаются усмирить бунтаря, который подводит товарищей и оскорбляет учительницу. В картине секс-символ предстает молодым и эффектным брюнетом с роскошной копной волос. Пересматривая картину, кажется, что актер с его фигурой мог бы составить конкуренцию изваяниям древнегреческих богов.