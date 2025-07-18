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«Как будто вы нормальная…»: 8 смешных цитат из «Служебного романа» — их вспоминают реже, чем фразу про сапоги, а зря

18 июля 2025 14:37
«Как будто вы нормальная…»: 8 смешных цитат из «Служебного романа» — их вспоминают реже, чем фразу про сапоги, а зря

К слову, в этих высказываниях скрывается и правда жизни.

«Служебный роман» — это то самое кино, которое не стареет, ведь слыша даже в сотый раз знакомые фразы, невозможно сдержать улыбку. Наверняка многие помнят про «не надо меня раскусывать» и «хорошие сапоги», но в фильме есть множество других жемчужин — не менее искрометных и жизненных.

Мы собрали восемь реплик, которые особенно удались авторам. В них нет натянутого юмора — только легкая ирония и тонкие наблюдения за человеческими характерами. Точно подмеченные бытовые ситуации, забавные недопонимания, остроумные перепалки — все это делает фильм таким родным и уютным.

Для тех, кто любит «Служебный роман», эта подборка — повод снова порадоваться таланту Рязанова и Брагинского. А для тех, кто вдруг еще не знаком с фильмом — отличный способ понять, почему его цитируют уже несколько поколений.

«Просто вы заплакали — и как будто вы нормальная...»

«Как будто вы нормальная…»: 8 смешных цитат из «Служебного романа» — их вспоминают реже, чем фразу про сапоги, а зря

«— Люди, сдаём по пятьдесят копеек. У Маши Селезневой пополнение семейства! — Лично я здесь не при чем!»

«— Ничего не скажешь, вы настоящий современный мужчина! — Какое вы право имеете меня так оскорблять?!»

« — Ты же умница. — Когда женщине говорят, что она умница, это означает, что она — круглая дура?»

«Как будто вы нормальная…»: 8 смешных цитат из «Служебного романа» — их вспоминают реже, чем фразу про сапоги, а зря

«— Вы же непьющая. — Как это непьющая? Очень даже… почему же?»

«— Грудь вперед! — Грудь? Вы мне льстите, Вера. — Вам все льстят»

«Это директор нашего учреждения Людмила Прокофьевна Калугина. Она знает дело, которым руководит. Такое тоже бывает»

«Как будто вы нормальная…»: 8 смешных цитат из «Служебного романа» — их вспоминают реже, чем фразу про сапоги, а зря

«В принципе, нет ничего невозможного для человека с интеллектом!»

Ранее мы писали: Ромком Советского Союза: угадайте киноклассику СССР по кадру со «сладкой парочкой» — без «Любовь и голуби» и «Служебного романа»

Фото: Кадр из фильма «Служебный роман» (1977)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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