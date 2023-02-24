Как будто тут не юморист живет: фото из квартиры Дроботенко наводит на подозрительные размышления

Недостающие на покупку первой квартиры 5000 долларов юморист Сергей Дроботенко одолжил у шефа — Евгения Петросяна. С кризисного 1998-го утекло много воды, подросли и жилищные аппетиты артиста.

В 2010-м звезда юмористических программ купил 106-метровую трешку с потрясающим видом у метро «Сокол». В соседях у него числились Дима Билан, Максим Фадеев и депутаты Госдумы. Там пародист чувствовал себя, как он сам признавался, лучше, чем на Мальдивах.

Фотографии из любимых апартаментов можно часто видеть в личном блоге артиста. Обращает внимание на себя сдержанный, лаконичный стиль отделки, как в интерьере, так и в цветовой гамме, зачастую свойственный более прагматичным людям, чья работа не связана с творчеством.

В то же время нельзя отказать Дроботенко в чувстве вкуса. При всей строгости дизайна квартира выглядит стильной, а ремонт выполнен с таким вниманием к деталям, поэтому поклонники неженатого артиста уверены, что без женской руки не обошлось.