Как будто не родственники: обомлеете, увидев маму Реввы

Александр Ревва уже много лет считается одним из самых успешных артистов на отечественной сцене. Он выпускает музыкальные альбомы, снимается в кино, ездит с концертами по всей стране, а число его фанатов становится все больше и больше. При этом Александр старается не закрываться от публики, рассказывая о жизни своей семьи.

При этом свою мать Любовь Рачееву артист не показывает фанатам. Родственницу артиста невозможно увидеть в его социальных сетях, а сама она старается вести закрытый образ жизни. Лишь в редких случаях Рачеева оказывается в популярных шоу, где рассказывает об отношениях с сыном.

Так, Любовь стала гостьей шоу «Звезды сошлись». В эфире программы она рассказала, что уже практически год не виделась с сыном и даже по телефону они разговаривают не больше нескольких минут. Поклонники в первую очередь обратили внимание не на рассказ героини программы, а на ее внешность. Как отмечают фанаты, она выглядит совершенно иначе, поэтому внешне невозможно определить, что они родственники.