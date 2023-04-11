Как будто голливудские звезды: Ольга из «Сватов» показала родителей в молодости (фото)

Многие знают актрису Людмилу Артемьеву по ее роли в «Сватах». Удивительно, но артистка активно ворвалась в кино в возрасте 40 лет. До этого она участвовала в постановках, ведь получила образование в театральном училище имени Щукина. Именно родители поддержали ее начинания и стремление стать известной. Не так давно Людмила опубликовала фото со своими родителями, чем впечатлила поклонников.

В своем профиле в социальной сети актриса собрала восторженные комментарии под снимком.

«Какая ваша мама красивая», «Они почти не изменились», «Ваши родители — само очарование», — пишут поклонники в комментариях.

На фото она, будучи еще школьницей, стоит рядом со своими родителями. Стоит отметить, что комментаторы не лукавят — внешность родителей Людмилы действительно не может остаться незамеченной. Они выглядят так, будто сошли с обложки журнала.

Напомним, что к славе Людмила приходила очень долго. До «Сватов» ей приходилось играть эпизодические роли, в которых она мало кому запоминалась. И лишь после съемок в сериале к ней наконец-то пришла слава. Актриса часто подчеркивает, что благодарна своим родителям за поддержку на пути к успеху.