Как брат с сестрой: солист группы «Корни» ошарашил народ снимком с мамой

Алексей Кабанов стал известен на всю страну благодаря участию в группе «Корни». Музыкант в составе коллектива стал одним из победителей первого сезона «Фабрики звезд», а затем в течение нескольких лет покорял отечественный музыкальный Олимп.

Ситуация изменилась в 2010 году, когда из группы ушли два участника из четырех: Павел Артемьев и Александр Асташенок занялись сольными карьерами. С того времени популярность группы неизменно падает, а сам Кабанов признается, что не так сильно заинтересован в музыке, как раньше.

При этом преданные поклонники продолжают следить за артистом в его социальных сетях. Они не пропускают ни одну его публикацию, а недавний снимок с матерью вызвал настоящий ажиотаж. Удивленные фанаты, обсуждая кадр, отмечали, как молодо выглядит родственница певца, которая больше похожа на его младшую сестру.