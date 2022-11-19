Как без платка выглядит Цветочек из «Новых русских бабок»: вы будете поражены

Многих до сих пор удивляет тот факт, что «Новых русских бабок» играют мужчины. Игорь Касилов исполнил роль Клавдии Ивановна Цветочек, а Сергей Чванов – Матрены Ивановны Нигматуллиной. Дуэт появился еще в 90-е и много лет блистал на экранах.

Игорь Касилов признается, что слава «Новых русских бабок» давно в прошлом – и сейчас артист зарабатывает на антрепризных спектаклях.

Сегодня актеру 56 лет: он постарел, набрал пару лишних кило и глаза прячет за солнцезащитными очками. Касилов рассказывает, что на улицах его не узнают, но в этом есть и свои плюсы.