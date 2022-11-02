Как бедняк: из-за этой привычки ДиКаприо его бабушка сокрушалась до конца жизни

Леонардо ДиКаприо еще в молодости стал одним из самых успешных и высокооплачиваемых артистов мира. На его счету десятки фильмов, поклонники следят за каждым его шагом, а гонорарам позавидуют многие актеры. Однако, как оказалось, артист так и не смог справиться с одной из привычек юности, когда он еще не был так известен.

По словам бабушки артиста Хелен Инденбиркен, ее внук все еще выглядит не как звезда Голливуда. ДиКаприо позволяет себе одеваться чересчур просто и в таком виде постоянно появляется на публике.

«Он одевается как бедняк и так гуляет со своими», — призналась однажды Хелен.

При этом она понимает, что ДиКаприо идет на такой шаг, чтобы скрыться от пристального внимания фанатов. Однако бабушка отмечает, что ей очень тяжело смириться с этой странной привычкой успешного внука.