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«Как баранов заставляют смотреть»: Добронравов объяснил, почему даже не включал «Игру в кальмара» — дело не в жестокости

8 июля 2025 16:11
Виктор Добронравов

Для «протеста» у актера есть более личная причина.

С момента выхода в 2021 году южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал мировым феноменом. Его обсуждали во всех соцсетях, он не раз возглавлял топы Netflix, а герои проекта появились везде: от принтов на футболках до TikTok-челленджей.

Кажется, мимо этого проекта не прошёл никто.

Но на самом деле не все разделяют любовь к «Игре в кальмара». Например, заслуженный артист России Виктор Добронравов признался, что не смотрел и не собирается смотреть этот сериал.

Причина вовсе не в жестокости дорамы и не в том, что Добронравову неинтересны корейские истории. Всё проще: он говорит, что сейчас контента стало слишком много.

«Как баранов заставляют смотреть»: Добронравов объяснил, почему даже не включал «Игру в кальмара» — дело не в жестокости

Куда ни глянь — сериалы со всех уголков света: турецкие, японские, голливудские, российские. Выбора много, но именно из-за этого становится сложнее найти что-то своё, настоящее.

А когда все вокруг дружно бегут смотреть один и тот же сериал, срабатывает стадный эффект — и хочется пойти наперекор.

«Я вот до сих пор не посмотрел сериал "Игра в кальмара", потому что во мне просыпается дух противоречия: всех как баранов заставляют смотреть то, что смотрит весь мир.

Из океана информации зрителю нужно найти что-то интересное. Но всё равно, чем больше возможностей и для актёров, и для зрителей, тем лучше», — рассказал актёр НСН.

«Как баранов заставляют смотреть»: Добронравов объяснил, почему даже не включал «Игру в кальмара» — дело не в жестокости

В этом есть своя логика. Когда вокруг слишком много контента, способность сказать «нет» даже самому популярному проекту становится своего рода навигационным инструментом.

Так что не всегда идти против течения — значит терять. Иногда это способ сохранить свой фокус и услышать себя.

Ранее мы писали: Это выглядит нелогичным: к финалу «Игры в кальмара» есть вопрос — внимание на сцену с новым вербовщиком

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press, кадр из сериала «Игра в кальмара»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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