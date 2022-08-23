Как балалайка с ушанкой для россиян: за что «Клон» подняли на смех в Марокко

Сериал «Клон» мгновенно стал культурным феноменом и завоевал сердца миллионов зрителей по всему миру. Однако, как оказалось, показанная в киноленте жизнь далека от реальности и полна стереотипов.

Так, одним из главных заблуждений, показанных в «Клоне», является любовь марокканцев к танцу живота. Судя по сюжету, ни одни значимый праздник не обходится без эффектных движений, поэтому практически каждая девушка умеет его танцевать. На самом же деле, это не соответствует правде.

Как пишет Дзен-канал «Я люблю кино », в современном Марокко танец живота остался в культуре исключительно как туристический аттракцион. Местные жительницы давно его не танцуют, и ему отведена та же роль, что и ушанке с балалайкой у россиян. Поэтому марокканцы и не оценили сериал так сильно, как жители других стран, ведь им из-за него пришлось столкнуться с устаревшими стереотипами.