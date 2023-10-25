Как бабки на лавочке: 3 знака Зодиака, которые постоянно всех осуждают

Внешний вид, отношения с противоположным полом, профессия – от бабушек, собирающихся на скамейке, чтобы посплетничать, не ускользнет ни один аспект чужой жизни. Но не только они любят обсуждать, а главное, осуждать окружающих. Всезнающим пенсионеркам ничуть не уступают представители этих трех знаков.

Овен

«В мире существует только одна правильная точка зрения – моя», – эта фраза могла бы стать жизненным девизом Овна. Представители огненной стихии смотрят на окружающих свысока. Они убеждены, что лучше всех разбираются в любых вопросах, будь то приготовление салата оливье или воспитание детей. Другие мнения в расчет не принимаются.

Овен любит посудачить о чужих проблемах, акцентируя внимание на том, что, мол, если б он был на месте этого человека, то ни за что не допустил бы подобного.

Кроме того, уроженцы этого знака не прочь распространить ложные слухи о тех, кто им не нравится. Никаких угрызений совести Овен не испытывает, потому что уверен, что поступает правильно.

Дева

Дева – истинный перфекционист, что называется, до мозга костей. Представители земной стихии ставят высокую планку не только перед собой, но и перед людьми, которые их окружают. Проблема заключается лишь в том, что они постоянно оценивают жизнь друзей или коллег по собственным лекалам – и, конечно же, приходят к выводу «А я-то лучше!»

Дева забывает о том, что невозможно стричь всех под одну гребенку.

Нет одного-единственного идеала, к которому все обязаны стремиться. Тем более уроженцы знака сами придумывают себе этот образец, а окружающие о нем даже не подозревают. Представителям земной стихии стоит быть более снисходительными к себе и людям.

Козерог

Если внимательно понаблюдать за Козерогом, можно заметить, что он постоянно чем-нибудь недоволен. Пробки на дорогах, цены в магазине, поведение окружающих… Уроженцы земной стихии вряд ли удержатся от соблазна осудить мамочку с хнычущим ребенком («Не умеет воспитывать!»), целующуюся парочку («Совсем стыд потеряли!») и т.д.

Астрологи считают, что причина постоянного недовольства Козерога кроется в присущем ему от природы пессимизме.

Этот знак относится к тем, кто видит стакан наполовину пустым, а не наполовину полным. Он акцентирует свое внимание на минусах, в то время как плюсы остаются незамеченными. Козерогу необходимо научиться видеть хорошее в людях и в мире вокруг.