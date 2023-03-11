«Как Баба-яга»: фото Волочковой в зеленой бане и с раздвинутыми ногами ошарашило народ

Анастасия Волочкова удивила фанатов очередной откровенной публикацией. Артистка не так давно посетила банный комплекс, выполненный в стиле русских сказок, о чем рассказала своим фанатам. Но подписчики, как оказалось, не остались в восторге от ее записи.

Дело в том, что балерина вновь продемонстрировала поперечный шпагат, который давно стал неотъемлемой частью ее фотосессий. Помимо этого, она похвасталась фигурой в весьма откровенном бикини.

В комментариях фанаты не поскупились на критику, обсуждая серию снимков. По мнению подписчиков, артистке нужно быть скромнее и следить за своим поведением, а сама она похожа на Бабу-ягу из-за эффектных сказочных декораций.