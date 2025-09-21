Меню
Каин и Авель в криминальном гетто: новинка Netflix с Джудом Лоу — (не)идеальный подарок для фанатов «Озарка»

21 сентября 2025 16:11
Создатели те же, и пара актеров сюда затесалась.

Если вы ждали продолжения мрачной, кинематографичной атмосферы «Озарка», но в антураже криминального Нью-Йорка — мини-сериал «Черный кролик» (Black Rabbit) создан для вас.

Этот триллер с Джудом Лоу и Джейсоном Бейтменом в главных ролях — история о братской любви, предательстве, долгах и о том, как прошлое тянет на дно даже тех, кто, казалось бы, уже выбрался.

О чем это?

Джейк Фридкен (Джуд Лоу) — харизматичный и обаятельный владелец модного бруклинского ресторана «Черный кролик». У него есть сын, неплохие отношения с бывшей женой и, кажется, все под контролем. Но эта иллюзия рушится в одну секунду с возвращением его старшего брата Винса (Джейсон Бейтмен).

Винс — ходячая катастрофа, игроман и наркоман с длинным списком опасных долгов.

Его появление — как спичка, брошенная в бензин: оно запускает цепь событий, которая очень быстро приводит к ограблению, перестрелке и полному краху тщательно выстроенной жизни Джейка.

Почему можно называть духовным наследником «Озарка»?

Причин несколько. Во-первых, те же люди. Сериал снят бывшей командой «Озарка»: Бейтмен сам ставит первые две серии, а следующие две — его партнерша по шоу Лора Линни.

Здесь тот же фирменный напряженный саспенс, сериал буквально «давит» ощущением надвигающейся беды. Во-вторых, центральная тема семьи, разрываемой на части из-за криминальных авантюр.

Если в «Озарке» семья пыталась выжить, то здесь два брата — Каин и Авель нашего времени — своими руками уничтожают все, что строили.

Сильные стороны: атмосфера и актеры

Главная сила сериала — это дуэт Лоу и Бейтмена. Лоу играет не базового «хорошего парня», а человека, чья доброта граничит со слабостью и слепотой. Его Джейк — заложник собственной жажды спасти брата, даже ценой всего.

Бейтмен же, напротив, вливается в роль откровенного мерзавца, но с таким обаянием, что вы то хотите его придушить, то понять. Выделяют критики и Троя Коцура («CODA»), который играет главного антагониста-кредитора — он крадет каждую сцену своим леденящим спокойствием.

Атмосфера Нью-Йорка 2000-х передана блестяще: мрачные клубы, инди-саундтрек (The Strokes, Interpol), ощущение гранжа, который давно прошел.

Слабые стороны: затянутость и вторичность

Главный минус «Черного кролика» — его длина. Восемь серий по 45 минут — это много для такой истории.

В середине сериал ощутимо провисает, пытаясь накрутить напряжение там, где зритель уже все понял. Второстепенные персонажи (особенно женские) проработаны слабо и часто служат просто фоном для братских разборок.

Некоторые критики отмечают, что сериал сильно вторичен. Он отчаянно хочет быть похожим на триллеры Сафди («Неограненные алмазы») или «Медведя», но не дотягивает до их уровня оригинальности и бешеного ритма.

Вердикт: стоит ли смотреть? Да, если вы:

  • Фанат «Озарка» и мрачных, медленных триллеров.
  • Цените сильные актерские работы (Лоу и Бейтмен здесь действительно великолепны).
  • Ностальгируете по Нью-Йорку 2000-х с его гранжевой эстетикой.

Нет, если вы:

  • Ждете динамичного экшена в духе «Большого куша».
  • Не готовы мириться с затянутым вторым актом и несколько предсказуемым финалом.
«Черный кролик» — это качественный, стильный, но не идеальный сериал. Он не станет новой культурной иконой, как «Озарк», но точно обеспечит несколько вечеров напряженного и мрачного просмотра.

Это история о том, что самое опасное чудовище иногда не стоит за вашим забором, а сидит за общим семейным столом.

Фото: Кадры из сериала «Черный кролик»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
