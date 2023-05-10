Кадышева заплатила миллион за моложавое лицо, но стала выглядеть еще хуже

Пластические хирурги оказались не в силах помочь Надежде Кадышевой. Артистка решилась на ряд операций, но их результат оказался весьма плачевным.

Певица не спешит давать комментарии относительно сделанных ею омолаживающих процедур. Как пишет «Комсомольская правда», артистка прибегла к платизмопластике, SMAS-лифтингу, блефаропластике и чек-лифтингу. За моложавое лицо, как предполагает пластический хирург Владимир Плахотин, Кадышева заплатила миллион рублей. По мнению поклонников, знаменитость выбросила деньги на ветер.

Глядя на снимки звезды в социальных сетях, интернет-пользователи приходят к неутешительному выводу: несмотря на все старания специалистов, она выглядит еще хуже, чем прежде.