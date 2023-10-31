Кадры с «запрещенной» актрисой вырезали из «Вия»: остался только один (фото)

Поиски актрисы на главную роль в первом советском ужастике «Вий» шли мучительно и долго. Узнав, что на съемочной площадке придется примерить на себя образ покойницы, артистки отказывались. И тут нашлась одна смелая дамочка, но вся работа с ней пошла коту под хвост.

Изначально панночку играла Александра Завьялова. С ней сняли несколько сцен, из которых при монтаже оставили лишь одну. В конце картины есть эпизод с главной героиней, лежащей в гробу. Если присмотреться внимательно, то можно заметить, что это не Наталья Варлей.

Знаменитость отказалась от съемок по деликатной причине. Она не решилась перечить возлюбленному, режиссеру Резо Эсадзе, который запретил избраннице участвовать в проекте с дурной славой. Но дело вовсе не в суевериях.

Тогда Александра Семеновна снималась в ленте любимого под названием «Четыре страницы одной молодой жизни». Киношник не хотел, чтобы его пассия разрывалась между двумя фильмами, поэтому ей пришлось сделать свой выбор.