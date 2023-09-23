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Кадры с «перчинкой»: мать Королевой показала сморщенную грудь в декольте

23 сентября 2023 11:15
Кадры с «перчинкой»: мать Королевой показала сморщенную грудь в декольте

Откровенный наряд звезды не оценили фанаты.

Мать Наташи Королевой последние годы живет за границей. Все семейство регулярно наведывается к маме Люде, которая неизменно радует родным вкусными угощениями. Кадры воссоединения за общим столом опубликовала подруга певицы Юлия Райдлер.

На обед к Людмиле Порывай пожаловали не только дочь с подругой, но и любимый внук Архип. Вместе они отведали фирменные мамины котлетки и фаршированные перцы. В кадре видно, что стол буквально ломится от разнообразных угощений. Видимо, женщина так много времени провела у плиты, что не озаботилась найти соответствующий случаю наряд.

На фотографиях Порывай предстала с глубоким декольте, в котором хорошо видна сморщенная кожа груди. Для Людмилы Ивановны не впервой появляться на публике в откровенных образах: женщина всегда обладала ярким темпераментом и не стеснялась быть в центре внимания. Но с возрастом мать Королевой стала одеваться скромнее, хотя бы в семейном кругу.

Кадры с «перчинкой»: мать Королевой показала сморщенную грудь в декольте
Фото: Legion-Media, соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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