Кадры пробирают до мурашек: вот как незадолго до смерти выглядел качок из фильма «Няньки»

В индустрии кино не так часто встречаются примеры продолжительной карьеры артистов-близнецов. Жизнь Питера и Дэвида Пола не стала исключением из этого правила.

Братья прославились во всем мире благодаря комедийному фильму «Няньки».

В этой картине они не только сыграли двух гувернеров, но и исполнили песню. Все же после такого яркого успеха они охладела к кинематографу. Им стали предлагать второстепенные роли, и это не вызвало в них былого интереса к актерскому искусству.

Долгое время о братьях не было никаких новостей, пока не стало известно, что Дэвида обнаружили мёртвым в его собственной постели. Незадолго до этой трагедии публика увидела видео отрывок с актёром. На нем мужчина выглядел очень исхудавшим, и казалось, что вместо его когда-то шикарной шевелюре на голове у него парик.

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