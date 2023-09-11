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Кадры 18+: женатый Бондаренко позволил себе лишнее с подругой

11 сентября 2023 10:45
Кадры 18+: женатый Бондаренко позволил себе лишнее с подругой

Видео попало в Сеть.

Стас Бондаренко ненадолго забыл о том, что он мужчина несвободный. Актер оставил жену Аурику Алехину ради того, чтобы сделать пару пикантных кадров с подругой.

Неполный результат интимной съемки очаровательный брюнет показал в социальных сетях. В подписи звезда признался, что вместе с певицей Агни они немного «покреативили» и создали контент из разряда 18+. Полную версию музыкального клипа артист пообещал показать чуть позже.

Поскольку у жены знаменитости полно недоброжелателей, в Сети не очень сильно огорчились из-за того, что Бондаренко позволил себе лишнее с приятельницей. Впрочем, многие понимают, что это всего лишь шоу-бизнес — ничего личного. Переживать худосочной модели о том, что ее благоверный заключил в свои объятья другую, не стоит.

«Что-то оригинальное», «Заинтересовали, ждем полную версию», «Просто огонь, жду с нетерпением премьеру», — пишут в Сети.

Кадры 18+: женатый Бондаренко позволил себе лишнее с подругой
Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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