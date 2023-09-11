Кадры 18+: женатый Бондаренко позволил себе лишнее с подругой

Стас Бондаренко ненадолго забыл о том, что он мужчина несвободный. Актер оставил жену Аурику Алехину ради того, чтобы сделать пару пикантных кадров с подругой.

Неполный результат интимной съемки очаровательный брюнет показал в социальных сетях. В подписи звезда признался, что вместе с певицей Агни они немного «покреативили» и создали контент из разряда 18+. Полную версию музыкального клипа артист пообещал показать чуть позже.

Поскольку у жены знаменитости полно недоброжелателей, в Сети не очень сильно огорчились из-за того, что Бондаренко позволил себе лишнее с приятельницей. Впрочем, многие понимают, что это всего лишь шоу-бизнес — ничего личного. Переживать худосочной модели о том, что ее благоверный заключил в свои объятья другую, не стоит.