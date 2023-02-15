Кадры 11-летней давности повергнут в шок: вот какой была Анна Асти до пластики
Звезда изменилась до неузнаваемости.
Анна Дзюба, более известная как Асти, не стесняется того, что делала пластику. Артистка призналась, что раньше была крайне недовольна своим лицом и фигурой, поэтому поспешила обратиться за помощью к специалистам.
В результате внешность певицы кардинально изменилась. Глядя на фотографии Анны 11-летней давности, многие поклонники испытывают неподдельный шок — экс-солистку группы Artik & Asti попросту не узнать.
Звезда не скрывает, что при помощи филлеров увеличила губы и скорректировала пропорции лица, уделяя особенное внимание подбородку. Как пишет портал «300 экспертов», чтобы получить тело мечты, Асти сделала такую операцию, как 3D-липомиоскульптурирование.
Певице пришлось набрать шесть килограммов, чтобы хирург мог сделать пересадку жира из проблемных зон в пятую точку знаменитости. В результате Дзюба обзавелась не только аппетитными формами, но и тонкой талией.