Кадры 11-летней давности повергнут в шок: вот какой была Анна Асти до пластики

Анна Дзюба, более известная как Асти, не стесняется того, что делала пластику. Артистка призналась, что раньше была крайне недовольна своим лицом и фигурой, поэтому поспешила обратиться за помощью к специалистам.

В результате внешность певицы кардинально изменилась. Глядя на фотографии Анны 11-летней давности, многие поклонники испытывают неподдельный шок — экс-солистку группы Artik & Asti попросту не узнать.

Звезда не скрывает, что при помощи филлеров увеличила губы и скорректировала пропорции лица, уделяя особенное внимание подбородку. Как пишет портал «300 экспертов », чтобы получить тело мечты, Асти сделала такую операцию, как 3D-липомиоскульптурирование.

Певице пришлось набрать шесть килограммов, чтобы хирург мог сделать пересадку жира из проблемных зон в пятую точку знаменитости. В результате Дзюба обзавелась не только аппетитными формами, но и тонкой талией.