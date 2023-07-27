Кадровые перестановки и ЧП на съемках: чего стоит ждать от нового «Склифосовского»

Сериал «Склифосовский» уже скоро вернется на экраны. Издание «СтарХит» рассказало о том, как проходили съемки одиннадцатого сезона популярного проекта.

В новых сериях ожидается возвращение всех любимцев публики. На экране снова появятся Ольга Павловец и Дмитрий Миллер в ролях супругов Пастуховых и Константин Юшкевич в роли доктора Куликова. Особое внимание будет уделено линии главного врача Полонского, которого сыграет Роман Мадянов. Он займется кадровыми перестановками в больнице, что не понравится многим сотрудникам.

На съемках нового сезона не обошлось и без происшествий. В один из дней команде нужно было снимать автомобильную аварию на закрытом полигоне. При помощи спецэффектов создали густой туман, а к нему в придачу пошел вполне настоящий дождь. На площадке было темно, как ночью, но работа не прекратилась. К счастью, в таких сложных условиях съемочной группе удалось справиться на отлично, поэтому никто из актеров не пострадал.