Кадет, который станет монахом: сын Певцова взял лучшее от родителей (фото)

У Дмитрия Певцова растет сын Елисей. Парню 16 лет, пока он избегает публичности. Впрочем, из-за этого звезда экрана нисколько не расстраивается.

Дело в том, что артист не хочет, чтобы его отпрыск связал свою жизнь с миром кино. Чтобы избежать этого, он вместе с супругой Ольгой отправил наследника на учебу в кадетский корпус. Кроме того, в рамках одного из творческих вечеров актер признался, что мечтает о том, чтобы его ребенок в будущем пришел к Богу и стал монахом. Между тем сам Елисей о своих планах на будущее не распространяется.

Недавно Дмитрий показал фанатам редкую фотографию с юношей. На снимке подросток запечатлен со своей матерью. Поклонники отметили, что он взял от знаменитых родителей только лучшее. С такой внешностью парень наверняка с легкостью покорил бы кинематограф, но эта перспектива после откровений его отца кажется маловероятной.