Качок в четвертом поколении: дочь Скалы Джонсона заставит вздрогнуть (фото)

Первой из трех дочерей Дуэйна Джонсона стала Симона. Она появилась на свет летом 2001 года в браке знаменитости с известной американской предпринимательницей Дэни Гарсиа.

Выбирая дело жизни, звездная наследница решила пойти по стопам своего отца. Перед ней открылось сразу несколько дорог: Симона могла стать и актрисой, и музыкантом, и спортсменкой. Свое предпочтение она отдала рестлингу.

В результате 21-летней Симоне выпала честь стать первым в истории этого спорта рестлером в четвертом поколении. Между тем усиленные тренировки не могли не сказаться на внешности наследницы Скалы. Не будет преувеличением сказать, что ее облик заставит вздрогнуть любого.

Симона не может похвастаться стройной фигурой: ее телосложение из-за груды мышц кажется слишком объемным. Образцом женственности звездную наследницу точно не назовешь. Тем не менее дочь Джонсона, кажется, вполне довольна собой.