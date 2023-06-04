Качок, пухляш и красавчик: природа сыграла с сыновьями Шварценеггера злую шутку

Арнольд Шварценеггер является многодетным отцом. Четверых детей, двух девочек и двух мальчиков, актеру родила его экс-супруга Мария Шрайвер. Также у Арни есть внебрачный сын, рожденный от домработницы мексиканского происхождения. Какими выросли сыновья Шварценеггера?

Старший, Патрик, унаследовал от родителей самое лучшее. У него такая же утонченная и миловидная внешность, как и у Шрайвер в молодости. Патрик никогда не разделял увлечение отца культуризмом и предпочел йогу. Шварценеггер снялся в нескольких фильмах, а также у него есть свой бизнес по выпуску брендовой мужской одежды. Красавчик Патрик не женат, но у него есть давняя возлюбленная.

Второй сын Арнольда и Марии, Кристофер, совсем не похож на брата. У него с детства были проблемы с лишним весом, а скандальный развод родителей усугубил ситуацию. О любви к спорту здесь не шло и речи, что бросало тень на репутацию отца. Пухляш Кристофер ведет закрытый образ жизни и не пользуется громкой фамилией ради достижения успеха.

Внебрачный сын Арни Джозеф стал единственным, кто унаследовал от отца впечатляющую фигуру и любовь к бодибилдингу. Только внешне парень вырос копией матери. Отец и сын отлично ладят, и Шварценеггер всячески поддерживает Джозефа.

Удивительно, что ни один из сыновей не унаследовал черты Арнольда. Природа сыграла с ними злую шутку, будто они вовсе и не дети Терминатора.