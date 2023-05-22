Качок прославился на всю Россию, когда стал мастером маникюра: взгляните на него

Зрители привыкли, что звездами соцсетей обычно становятся «фрики» или экстравагантные блогеры из США. Однако в этот раз на всю округу «засветился» россиянин. Антон Кузьмин из Южно-Сахалинска удивил пользователей Сети своей головокружительной карьерой. Нет, он не открыл новую планету, не изобрел вечный двигатель и не создал эликсир молодости. Все гораздо прозаичнее, но от этого еще интереснее.

Кузьмина все узнали как брутального качка, посвятившего жизнь военной службе.

Целых 15 лет он самозабвенно служил Родине. Однако затем резко решил сменить род деятельности. И вот на что молодой мужчина променял армию — Кузьмин решил стать мастером по маникюру. И, кстати, преуспел на новом для себя поприще. Сейчас мастер по ногтевому сервису много времени уделяет любимому делу и совсем позабыл прошлую жизнь, ведь от клиенток отбоя нет, как пишет портал Veasy.