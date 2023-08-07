Кабаеву засняли с букетом и ребенком: даже не скрывала кольцо на пальце

Даже после завершения спортивной карьеры Алина Кабаева не забросила художественную гимнастику. Сейчас она активно занимается делами собственной академии «Небесная грация» в Сочи.

На днях чемпионка поделилась снимками из спортивного учреждения в соцсетях. На одном из кадров Кабаева с большим букетом цветов позирует рядом с юной худенькой девочкой-гимнасткой. Внешность 40-летней спортсменки вызвала восхищение у ее подписчиков.

«Неземная красота, такая худенькая Алина стала», «Кабаева — невероятная красотка, просто тростиночка», — отметили комментаторы.

А самые наблюдательные фолловеры тут же обратили внимание на обручальное колечко на безымянном пальце Кабаевой. По всей видимости, гимнастка счастлива в отношениях, однако о своей личной жизни она предпочитает молчать.

Все дело в прошлом спортсменки: в свое время ее роман с полицейским Давидом Муселиани разрушили именно представители СМИ. С тех пор гимнастка придерживается расхожего правила о том, что счастье любит тишину.