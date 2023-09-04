Кабаевой до нее далеко: как выглядит самая красивая гимнастка России (фото)

От поклонников у нее отбоя нет.

Художественная гимнастика считается одним из самых красивых и женственных видов спорта. Неудивительно, что среди российских гимнасток так много привлекательных девушек. Но Каролина Севастьянова затмевает даже своих обворожительных коллег.

Подопечная Ирины Винер завершила спортивную карьеру после триумфа на Олимпиаде 2012 года, которая проходила в Лондоне. Севастьянова не стала работать тренером или комментатором, а вместо этого окончательно порвала с гимнастикой и начала путь свой интернет-звезды.

Красотка посвящает все свободное время личному блогу. Экс-гимнастка делится с поклонниками эстетичными кадрами из путешествий и дорогих ресторанов. Спортивной форме 27-летней Каролины Севастьяновой остается только позавидовать: неудивительно, что ее снимки в купальнике производят фурор в Сети.

Известно, что сейчас сердце знаменитости свободно. В 2022 году барышня рассталась с предпринимателем Александром Мазановым, поэтому у кавалеров красавицы появился шанс.