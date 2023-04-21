Кабаева произвела фурор в гимнастическом зале: годы над ней не властны (фото)

Алина Кабаева завершила спортивную карьеру в 2007 году. С тех пор она занимается политической деятельностью и бизнесом, но совсем не растеряла свои спортивные навыки.

Так, несколько дней назад Кабаева дала мастер-класс юным воспитанницам своей спортивной школы «Небесная грация». В зале она появилась в скромном образе, состоящем из белоснежных брюк и голубой куртки, и показала десяток сложнейших элементов. Гимнастка эффектно обращалась с обручем, мячом и лентой и давала советы будущим чемпионкам, в очередной раз подтвердив репутацию одной из самых прославленных спортсменок страны.

Как оказалось, прошедшие годы совсем не властны над 39-летней знаменитостью. Кабаева также поражает своей гибкостью и красотой и может дать фору многим отечественным спортсменкам, несмотря на то, что оставила большой спорт годы назад.