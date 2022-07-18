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Кабаева покаялась за ошибку: «Было стыдно возвращаться в страну»

18 июля 2022 07:43
Кабаева покаялась за ошибку: «Было стыдно возвращаться в страну»

Одну ошибку бывшая гимнастка не может простить себе до сих пор.

Бывшая спортсменка и чемпионка мира по художественной гимнастике, а ныне политический деятель и бизнес-вумен Алина Кабаева уже давно не участвует в спортивной жизни страны, однако до сих пор помнит досадную ошибку, совершенную на Олимпиаде в Сиднее в 2000 году.

После уверенных побед на мировых чемпионатах, Алина и вся Россия не сомневались, что и с Олимпиады гимнастка вернется с золотом. Но досадная ошибка с обручем, который укатился за край ковра, опускает ее на третье место. После провала на Олимпиаде Кабаева признавалась, что ехала туда с ощущением всесилия, однако эта самоуверенность в итоге и подвела спортсменку.

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«Все ждали от меня золото, а я привезла лишь бронзу. Мне было стыдно возвращаться в страну», — говорит Кабаева в интервью Максиму Додонову. Она также добавила, что немного облегчения принесла стране другая россиянка, Юлия Барсукова, которой все-таки удалось привезти домой золотую медаль.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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